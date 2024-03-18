اعملي الكفتة المشوية زى المحلات وأحلى من غير مصاريف كتير!

مع دخول شهر رمضان الكريم نجد بأن ربات المنزل تبدأ في البحث عن اطعمة مختلفة ومتنوعة بعيداً عن الأطعمة الروتينية التي يتم تجهيزها يومياً لعائلتها، ونظراً لأن العديد من الأشخاص تفضل أن تتناول الأطعمة المشوية وذلك للحفاظ على جسدهم من السمنة فنجد أن الكفتة المشوية واحدة من أهم الأطباق التي يفضلها الكثير من الأفراد ويبحثون دائماً عن طريقة تجهيزها في المنزل بتكلفة بسيطة وفي أسرع وقت.

مقادير عمل الكفتة المشوية زى المحلات في المنزل

لكي تتمكني من الحصول على كفتة مشوية ذو مذاق رائع وغير جافة يجب عليك إتباع هذه المقادير بشكل صحيح للحصول على أفضل مذاق وأفضل طعم وهذه المقادير هي:

كيلو جرام من اللحم المفروم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة لقطع صغيرة.

عدد 3 ملاعق من البهارات الخاصة باللحم.

¾ ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

2 كوب من الشبت والكزبرة مفرومين فرم ناعم.

2 حبة من الطماطم.

¾ ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

¾ ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة الناعمة.

طريقة تجهيز الكفتة المشوية زى المحلات في المنزل

تعتبر الكفتة المشوية واحدة من الأكلات البسيطة التي يمكن أن نقوم بتجهيزها بطريقة بسيطة جداً دون الحاجة إلى شرائها ودفع الكثير من المبالغ في المطاعم أو المحلات عن طريق اتباع هذه الخطوات: