كأس العاصمة الإدارية الجديدة الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد بقيادة الثنائي حسام وإبراهيم حسن، خلفًا للمدير الفني السابق روى فيتوريا، وتأتي هذه التدريبات في إطار الإستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كان من المقرر إقامتها في الإمارات ولكن تعذر ذلك بسبب عدم التزام الشركة المنظمة للبطولة بالتزاماتها، وفي هذا المقال سنتعرف على الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة.

موعد مباراة منتخب مصر

سيشارك في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة كل من منتخب كرواتيا، وتونس، ونيوزيلاندا، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي سيلعب مباراته الأولى مع منتخب نيوزيلاندا يوم الجمعة 22 مارس والثانية مع أحد المنتخبين تونس أو كرواتيا، وفقا للجدول التالي:

الدور المباراة الموعد الملعب نصف النهائي مصر – نيوزيلندا الجمعة 22 مارس 2024 استاد القاهرة الدولي نصف النهائي تونس – كرواتيا الجمعة 22 مارس 2024 استاد القاهرة الدولي تحديد المركز الثالث الخاسر من 1 – الخاسر من 2 الإثنين 25 مارس 2024 الملعب الأولمبي بالعاصمة النهائي الفائز من 1 – الفائز من 2 الثلاثاء 26 مارس 2024 الملعب الأولمبي بالعاصمة

يُسعدنا أن نعلن عن مشاركة منتخبنا الوطني في النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة من المتحدة للرياضة بمشاركة كلاً من كرواتيا وتونس ونيوزلاندا، والذي سيقام في مصر خلال الفترة من 18 : 26 مارس الحالي.#شجع_مصر pic.twitter.com/XY6tam1icV — Egypt National Team (@EgyptNT) March 14, 2024

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لكأس العاصمة الإدارية

من المقرر أن يتم نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، والتي تنقل العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ومنها الدوريات والبطولات المحلية المصرية، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وفقا للتردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10853 أفقي 27500 5/6

قائمة منتخب مصر في البطولة

يلعب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أولى مبارياته مع المنتخب، وأمامه العديد من التحديات، والتي من أهمها إعادة الروح للفريق واستعادة البطولات من جديد، وقد ضم لقائمة المنتخب العديد من الأسماء وهي كالتالي: