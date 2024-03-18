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كأس العاصمة الإدارية الجديدة الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة

موعد كأس العاصمة الإدارية الجديدة والقنوات الناقلة

صورة ayman ismaeil ayman ismaeilمنذ 6 ساعات
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كأس العاصمة الإدارية الجديدة
كأس العاصمة الإدارية الجديدة

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد بقيادة الثنائي حسام وإبراهيم حسن، خلفًا للمدير الفني السابق روى فيتوريا، وتأتي هذه التدريبات في إطار الإستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كان من المقرر إقامتها في الإمارات ولكن تعذر ذلك بسبب عدم التزام الشركة المنظمة للبطولة بالتزاماتها، وفي هذا المقال سنتعرف على الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة.

موعد مباراة منتخب مصر

سيشارك في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة كل من منتخب كرواتيا، وتونس، ونيوزيلاندا، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي سيلعب مباراته الأولى مع منتخب نيوزيلاندا يوم الجمعة 22 مارس والثانية مع أحد المنتخبين تونس أو كرواتيا، وفقا للجدول التالي:

الدورالمباراةالموعدالملعب
نصف النهائيمصر – نيوزيلنداالجمعة 22 مارس 2024استاد القاهرة الدولي
نصف النهائيتونس – كرواتياالجمعة 22 مارس 2024استاد القاهرة الدولي
تحديد المركز الثالثالخاسر من 1 – الخاسر من 2الإثنين 25 مارس 2024الملعب الأولمبي بالعاصمة
النهائيالفائز من 1 – الفائز من 2الثلاثاء 26 مارس 2024الملعب الأولمبي بالعاصمة

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لكأس العاصمة الإدارية

من المقرر أن يتم نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، والتي تنقل العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ومنها الدوريات والبطولات المحلية المصرية، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وفقا للتردد التالي:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات10853أفقي275005/6

قائمة منتخب مصر في البطولة

يلعب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أولى مبارياته مع المنتخب، وأمامه العديد من التحديات، والتي من أهمها إعادة الروح للفريق واستعادة البطولات من جديد، وقد ضم لقائمة المنتخب العديد من الأسماء وهي كالتالي:

  • في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير.
  • الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام.
  • الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد مجدى أفشة – أحمد نبيل كوكا.
  • الهجوم: محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي –  عمر مرموش – مصطفي محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.
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صورة ayman ismaeil ayman ismaeilمنذ 6 ساعات
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صورة ayman ismaeil

ayman ismaeil

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