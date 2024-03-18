كأس العاصمة الإدارية الجديدة الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة
موعد كأس العاصمة الإدارية الجديدة والقنوات الناقلة
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد بقيادة الثنائي حسام وإبراهيم حسن، خلفًا للمدير الفني السابق روى فيتوريا، وتأتي هذه التدريبات في إطار الإستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كان من المقرر إقامتها في الإمارات ولكن تعذر ذلك بسبب عدم التزام الشركة المنظمة للبطولة بالتزاماتها، وفي هذا المقال سنتعرف على الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة.
موعد مباراة منتخب مصر
سيشارك في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة كل من منتخب كرواتيا، وتونس، ونيوزيلاندا، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي سيلعب مباراته الأولى مع منتخب نيوزيلاندا يوم الجمعة 22 مارس والثانية مع أحد المنتخبين تونس أو كرواتيا، وفقا للجدول التالي:
|الدور
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|نصف النهائي
|مصر – نيوزيلندا
|الجمعة 22 مارس 2024
|استاد القاهرة الدولي
|نصف النهائي
|تونس – كرواتيا
|الجمعة 22 مارس 2024
|استاد القاهرة الدولي
|تحديد المركز الثالث
|الخاسر من 1 – الخاسر من 2
|الإثنين 25 مارس 2024
|الملعب الأولمبي بالعاصمة
|النهائي
|الفائز من 1 – الفائز من 2
|الثلاثاء 26 مارس 2024
|الملعب الأولمبي بالعاصمة
يُسعدنا أن نعلن عن مشاركة منتخبنا الوطني في النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة من المتحدة للرياضة بمشاركة كلاً من كرواتيا وتونس ونيوزلاندا، والذي سيقام في مصر خلال الفترة من 18 : 26 مارس الحالي.#شجع_مصر pic.twitter.com/XY6tam1icV
— Egypt National Team (@EgyptNT) March 14, 2024
تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لكأس العاصمة الإدارية
من المقرر أن يتم نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، والتي تنقل العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ومنها الدوريات والبطولات المحلية المصرية، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وفقا للتردد التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|10853
|أفقي
|27500
|5/6
قائمة منتخب مصر في البطولة
يلعب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أولى مبارياته مع المنتخب، وأمامه العديد من التحديات، والتي من أهمها إعادة الروح للفريق واستعادة البطولات من جديد، وقد ضم لقائمة المنتخب العديد من الأسماء وهي كالتالي:
- في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير.
- الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام.
- الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد مجدى أفشة – أحمد نبيل كوكا.
- الهجوم: محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – عمر مرموش – مصطفي محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.