خلي الغلابه تشتري.. “سامسونج تبهر الكل” مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20 وأهم المميزات والعيوب..!!

يعد هاتف Samsung Galaxy Note 20 واحدًا من أبرز هواتف شركة Samsung لعام 2020، والذي يأتي بمواصفات تقنية مميزة تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية، سنستعرض في هذا المقال أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 20، بالإضافة إلى نقاط قوته وضعفه.

مواصفات الهاتف

بداية، يأتي هاتف Samsung Galaxy Note 20 بشاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بكسل وبمعدل تحديث 60 هيرتز، تمتاز الشاشة بجودة الألوان والسطوع العالي، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة وواقعية، كما يعمل الهاتف بمعالج Exynos 990 أو Snapdragon 865+ حسب الإصدار، مما يوفر أداء قوي وسريع.

من ناحية الكاميرا، يأتي Samsung Galaxy Note 20 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميجابكسل عدسة رئيسية، 64 ميجابكسل عدسة تليفوتوغرافية، و12 ميجابكسل عدسة فائقة السرعة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، مما يوفر صورا واضحة وجميلة في ظروف الإضاءة المختلفة.

من الجوانب الإضافية التي تميز هاتف Samsung Galaxy Note 20 هو قلم S Pen المحسن، الذي يتيح للمستخدمين الكتابة اليدوية والرسم بدقة عالية كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي، ويأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.5، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تكفي للاستخدام اليومي دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

عيوب الهاتف

على الرغم من العديد من المميزات التي يأتي بها هاتف Samsung Galaxy Note 20، إلا أنه يعاني من بعض العيوب، من أبرزها السعر العالي مقارنة بالهواتف المنافسة، وكذلك تصميم الكاميرا الخلفية البارز الذي قد لا يعجب البعض، كما تواجه بعض النماذج مشاكل في الأداء والاستجابة، مما يثير قلق بعض المستخدمين.