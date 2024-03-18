مين ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 8 …ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 8، حلقة جديدة يترقبها ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم لما يتضمنه البرنامج من مواقف مضحكة جعلت الجميع على أم استعداد لمشاهدة باقي الحلقات، التي يبدع فيها الفنان رامز جلال في كل عام، ليتصدر قوائم محركات البحث طيلة الأيام الماضية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 8…. وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 8

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 8، حيث يسعى النجم رامز جلال على استضافة اثنين من نجوم الفن والرياضة، على أن يكون بينهما خلاف ويبدأ رامز في مصالحتهما ولكن بطريقة شيقة للغاية، حيث قرر رامز هذا العام أن يظهر لضيوفه وجهاً لوجه حتى يقوم بتنفيذ فكرة المقلب ولكن وهو يرى ضحاياه وهو يواجههون المقلب ويقنعهم بإحتضان بعضهما والخروج من الحلقة دون وجود أي مشاكل بينهما، وحققت الحلقة الماضية من برنامج رامز جاب من الاخر أعل ى المشاهدات وكان الفنان الشعبي حمو بيكا و كزبرة ضيوف الحلقة، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات الأخيرة، وهذا بسبب خفة ظل الفنان الشعبي حمو بيكا وكزبرة والمواقف المضحكة التي جمع بينهما ، يستضيف الفنان رامز جلال عدد كبير من نجوم الفن وكرة القدم ومنهم : الفنان الشعبي حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، والفنان أحمد السقا وباسم السمرة، والفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الاخر 2024

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساءً بتوقيت السعودية، ويتم إعادة البرنامج في الساعة 12:00 صباحاً على قناة mbc كما يمكنكم أيضاً مشاهدة باقي الحلقات على منصة شاهد VIP.