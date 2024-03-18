“قفة رمضان 10.000 د.ج“ التسجيل في منحة رمضان 2024 بالجزائر joradp.dz والوثائق المطلوبة

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل الجزائر عن موعد صرف القفة الرمضانية في الجزائر 2024 والتي تعتبر من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الدولة وذلك من أجل مساعدتهم على شراء المستلزمات الخاصة بهم في شهر رمضان المبارك وتخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة رمضان 2024

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن رابط التسجيل على الدعم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالحكومة في الجزائر. قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المتقدم، العنوان، تاريخ الميلاد. يرجى إرفاق جميع الوثائق المطلوبة وهي عبارة عن وثيقة الراتب، الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم التحقق من البيانات والتواصل معك، يجب الحرص على الالتزام بالمواعيد التي تحددها الدولة.

شروط التسجيل في قفة رمضان بالجزائر

قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على منحة رمضان 2024، وهي:

يجب أن يكون المتقدم صاحب أخلاق حسنة.

يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

عدم وجود أي قضايا جنائية لدى المتقدم.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المتقدم تابع للديانة الإسلامية.

عدم امتلاك المتقدم لمصدر دخل ثابت.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في المنحة

يرجى تقديم كافة الأوراق عند التسجيل على الدعم: