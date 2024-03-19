امتلك شقة العمر كاش ومتشيلش هم الفلوس.. استثمر بمستقبلك العقاري مع بنك مصر

تخيل معي لحظة، شقة أحلامك، واسعة، فاخرة، في موقع متميز، والأهم من ذلك، تمتلكها كاش دون أن تشعر بعبء المال، بنك مصر يقدم لك الحل الأمثل لتحقيق هذه الأحلام ببرنامجه المتميز للتمويل العقاري، مع فائدة 8% وفترة سداد تصل إلى 25 عامًا، تتيح لك بنك مصر الفرصة لامتلاك شقتك الخاصة في الأحياء الراقية دون أي تعقيدات، بدعم من البنك المركزي المصري، نقدم لك الحل المثالي لتحقيق استقرارك السكني بكل يسر وسهولة.

اشتري شقة العمر مع بنك مصر

إليك تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر:

الحد الأدنى لمدة القرض: 5 سنوات.

الحد الأقصى لمدة القرض: 25 سنة.

معدل العائد السنوي على الرصيد المتناقص للقرض: 8%.

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، للأعزب: 40 ألف جنيه، للمتزوج: 50 ألف جنيه.

شروط قرض التمويل العقاري من بنك مصر

هذه التفاصيل توضح الشروط والمعايير التي يتوجب على المتقدمين لقرض التمويل العقاري من بنك مصر الالتزام بها، وتتضمن مدة القرض، ومعدل العائد السنوي، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حسب الحالة الاجتماعية للمقترض.

الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية، الوحدة السكنية التي يرغب العميل في شرائها يجب أن تكون قيمتها أقل من 2.5 مليون جنيه.

قيمة التمويل المتاحة تتراوح بين 200 ألف و2 مليون جنيه، يعتمد ذلك على الحاجة والقدرة الشرائية للعميل.

ميزات قرض التمويل العقاري من بنك مصر

واحدة من ميزات قرض التمويل العقاري من بنك مصر هي أنه يتضمن تأمينًا على الحياة والعجز الكلي للمقترض، هذا يعني أنه في حالة وفاة المقترض أو تعرضه للعجز الكلي، سيتم تغطية باقي مبلغ القرض من قِبل التأمين، هذا يوفر راحة البال للمقترض ولعائلته، مما يضمن سداد القرض في حالات الطوارئ الشخصية.

شروط الوحدة السكنية المراد تمويلها من بنك مصر

شروط الوحدة السكنية المراد تمويلها من بنك مصر تشمل:

يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة للسكن الدائم وليس لأغراض سياحية أو موسمية.

يجب أن تكون الوحدة السكنية جاهزة للسكن، أي أنها تكون مكتملة التشطيبات بالكامل.

يجب أن تتوفر جميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه داخل الوحدة السكنية.

يجب أن تكون الوحدة السكنية قائمة ومرخصة بشكل قانوني، وأن لا تكون عليها أي مخالفات بناء.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

المستندات اللازمة للعميل للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر تشمل: