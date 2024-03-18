“لمسة سحرية” ماسك دقيق الذرة لبشرة عالية النضارة وتنظيف البشرة بعمق!

ليس لدى الكثيرين الوقت الكافي لاتباع روتين عناية بالبشرة لفترة طويلة وإنفاق أموالهم على منتجات باهظة الثمن، ومن ثم يتبعون مكونات طبيعية تعزز جمال البشرة وصحتها، ونحن في هذا المقال سوف نتعرف على أفضل أقنعة دقيق الذرة للوجه باعتباره من أهم الطرق الطبيعية التي يمكنك اتباعها.

أفضل أقنعة دقيق الذرة للوجه

سنلقي نظرة على أفضل أقنعة دقيق الذرة للوجه، فلديها مزايا عديدة في جعل البشرة خالية من العيوب والتجاعيد.

قناع عصير الليمون بدقيق الذرة

يعرف عصير الليمون بأنه منشط طبيعي للبشرة ومساعد على تفتيح لونها، كما يمنحها الكركم إشراقًا طبيعيًا بسبب احتوائه على خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا المسببة للبثور.

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الذرة مع ملعقة كبيرة من العسل وأخرى من صودا الخبز وملعقة صغيرة من الكركم وبضع قطرات من ماء الورد بشكل جيد.

اغسلي بشرتك بالمياه الدافئة قبل وضع هذا الخليط عليها، واتركيه عليها لمدة ثلث ساعة.

نظفي بشرتك بالمياه الباردة وضعي المرطب عليها وكرري ذلك مرة واحدة أسبوعيًا.

قناع اللبن بدقيق الذرة

يمكن أن يساعد خليط دقيق الذرة باللبن على تنعيم البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة الموجودة بها.

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن مع ملعقتين كبيرتين من دقيق الذرة وملعقة كبيرة من العسل في إناء، لتحصلي على خليط ناعم.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وضعي عليها هذا المزيج، واتركيه لمدة ربع ساعة كقناع واغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ.

قناع الأرز المطحون بدقيق الذرة

يتمتع الأرز المطحون بخصائص مضادة للالتهابات ويكسب بشرتك أيضا النعومة.

احضري إناء كبير واخلطي به ملعقتين كبيرتين من دقيق الذرة وملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون وملعقة كبيرة من العسل وثلاث ملاعق كبيرة من اللبن.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وضعي عليه تلك العجينة الناعمة، واتركيها تجف تماما ثم اغسليه بالماء البارد.

قناع الخيار بدقيق الذرة