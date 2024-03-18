«الدراما عندنا وبس»…مواعيد عرض مسلسل صلة رحم على قناة أم بي سي مصر

محبي الدراما المصرية على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل صلة رحم الحلقة 7، الذي نجح في جذب أنظار الملايين بفضل الأحداث المثيرة التي تتجلى في كل جزء من أجزاءه، يتألق الفنان إياد نصار في دور حسام، الذي تعرضت زوجته لحادث سيارة أسفر عن فقدان جنينها واستجوابها للرحم، دفع حسام إلى السعي بكل السبل للبحث عن امرأة قادرة على إنجاب طفل له، بحيث يلجأ إلى استئجار رحمها، يتفاعل الشخصية مع الصراع الدائر بين حكم الشريعة والأخلاق والأحكام الشرعية، مما يضفي على القصة طابعًا مثيرا ومعقدا يثير التساؤلات.

أحداث مسلسل صلة رحم

في الحلقة السابقة من مسلسل صلة رحم، بدأت ليلى يسرا اللوزي في التشكيك في حسام بعد محادثتها مع شقيقتها التي أقنعتها بأن زوجها على علاقة بحبيبته السابقة يتزايد الشك في قلب ليلى، وتتأكد عندما تحاول الاتصال به فيديو كول ولكنه لا يجيب عليها، مما يجعلها تؤكد خيانة حسام لها وتطلب منه الطلاق، وفي مشهد آخر، يجد حسام نفسه في حيرة حول ما إذا كان يجب أن يرضي زوجته ويبحث عن رحم ليستأجره، أم يستمع لكلام صديقه ويقتنع بأن هذا الأمر بيد الله قرر حسام أن يساعد امرأة في علاج ابنها مقابل أن توافق على استئجار الرحم ومع ذلك، بعد الانتهاء من التحاليل والفحوصات اللازمة، اكتشف أنها تعاني من ورم قد يؤدي إلى إجهاض أو فقدان الجنين ومع ذلك، قرر حسام أن لا يتخلى عن هذه المرأة ويقوم بمساعدتها في علاج ابنها على نفقة الدولة.

مواعيد عرض مسلسل صلة رحم

يتم عرض مسلسل صلة رحم على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية يشارك في المسلسل عدد من نجوم الدراما المصرية مثل إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، بالإضافة إلى آخرين.