«حسين وعلي»..مواعيد عرض مسلسل مسار اجباري والقنوات الناقلة.. مسلسلات رمضان 2024

في تمام الساعة 6:05 مساء، سيتم عرض الحلقة السادسة من المسلسل مسار إجباري، والذي يتميز بأداء كل من أحمد داش وعصام عمر، على شاشة قناة CBC، كما يمكن مشاهدته مرة أخرى في الساعة 9:45 صباحا بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعته على قناة CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، مع إعادة العرض في الساعة 6:00 صباحا و3:00 مساء وأخيرا، يمكن مشاهدته على قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء.

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة الخامسة

تم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري على منصة Watch It الرقمية وعدد من القنوات التلفزيونية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهدت هذه الحلقة تطورات كبيرة في سياق الأحداث، حيث بدأ حسين وعلي في البحث عن أدلة تساعدهم في حل لغز جريمة قتل والدهم محمود البزاوي، شهدت الفقرة تسارعا ملحوظا في سلسلة الأحداث بعد انطلاق العلاقة بين بسمة وصابرين، حيث بدأت الصداقة بينهما تنمو رغم اكتشافهما لأنهما زوجتا البزاوي نفسه، انتقلت المشهد للتركيز على تقارب بين حسين وعلي، بعدما قام حسين بتعديل وثائق علي لسيارة الطعام التي يمتلكها.

أبطال مسلسل مسار اجباري

المسلسل الملقب مسار اجباري يتألف من 15 حلقة، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان في عام 2024، يتألق في هذا العمل نخبة من النجوم بما في ذلك أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، إلى جانب مجموعة من الفنانين الآخرين، السيناريو والحوار متألف من قلم كتاب متميزين مثل أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوى، بينما سيتولى الإخراج المبدع نادين خان بإشراف إنتاجي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.