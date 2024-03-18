راحت عليكي يازينب.. تريند حلويات رمضان الجديد “صوابع جيجي” قلبت السوشيال ميديا

في شهر رمضان المبارك تتنوع أنواع الحلوى بمكوناتها الشهية وأشكالها المختلفة، تتسابق ربات البيوت في المنازل والمحلات لإعداد وتقديم أفضل أصناف الحلوى بحشوات وأشكال متنوعة، ربما كان أبرز ما انتشرت شهرته كنوع من “التريند” هو طريقة عمل صوابع جيجي، وتعتبر صوابع زينب نوعا من الحلوى التي تشبه شكل الكرواسون ولكن بحجم أصغر وتقدم مع اثنين من أنواع الصوص ” الفستق، النوتيلا”، تكفي هذه الحلوى لحوالي 8 أشخاص وتسمى بهذا الاسم بسبب تشابهها مع صوابع زينب، تتميز هذه الحلوى بنفس الملمس الطري والشكل الشهي ولذلك، تقدم لكم في الأسطر القادمة خطوات هذه الوصفة اللذيذة، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة عمل صوابع جيجي

تعتبر حلوى جيجي من تريند حلويات رمضان الأشهر، تصنف هذه الحلوى كميني كرواسون واليوم سوف نتناول معكم طريقة تحضير هذه الحلوى الشهية

مقادير حلوي صوابع جيجي

ملعقة دقيق كبيرة للتوريق.

نصف كوب زبدة للتوريق.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة خميرة فورية صغيرة.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة خل كبيرة.

نصف كوب حليب دافيء.

كوب إلا ربع من الماء.

نصف كيلو من الدقيق الذي يستخدم للخبز، بناء على الكمية المطلوبة.

مكونات حشو صوابع جيجي:

شوكولاته.

فستق

كريمة.

جبنه “رومي أو بيضه”.

نوتيلا.

بسطرمة.

طريقة تحضير حلوي صوابع جيجي

قومي بوضع السكر والخميرة في نصف كوب من الحليب الدافئ وقومي بخفقهما جيدًا حتى تنشط الخميرة وتتفاعل مع السكر لمدة 5 إلى 10 دقائق.

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ثم قومي بإضافة خميرة نشطة إلى المكونات الجافة مع إضافة الخل.

استخدمي الماء المتبقي مع كميات الكرواسون لعجن العجينة بشكل مستمر لمدة تقريبية ربع ساعة.

ضعي كلا من مسحوق الخميرة والملح والدقيق المنخول في وعاء العجان الكهربائي وقومي بخلط المكونات كلها معا.

بعد العجن، اتركي العجينة تتخمر.

ثم قومي بفرد العجينة باستخدام النشابة بشكل مستطيل وبسمك نصف سنتيمتر، ثم رشي عليها بعض الدقيق.

امسحي العجينة المنتشرة بخليط من الزبدة والدقيق الممزوج بشكل جيد.

قومي بطي العجين على شكل ظرف وأفرديها مرة أخرى، وكرري هذه الخطوة عدة مرات.

في النهاية، قومي بفرد العجينة على شكل دائري واقسميها إلى مثلثات متساوية الحجم.

ثم قومي بإضافة كمية قليلة من الحشوة على كل مثلث من مثلثات العجين.

ثم قومي بلف رولات العجينة من القاعدة إلى الأعلى.

رصي صوابع الجيجي على صينية مدهونة بالزيت لتشبه الكرواسون عند وضعها في الصينية.

سعر حلوي صوابع جيجي

وصل سعر علبة أصابع جيجي مع علبة نوتيلا وعلبة فستق، تكفي لـ 7 أشخاص، حوالي 750 جنيهًا.