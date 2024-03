«العوضي يتألق»…موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON.. أقوي مسلسلات رمضان..!!

المسلسل الذي يحمل عنوان حق عرب يتألق بأداء الفنان أحمد العوضي على شاشة قناة ON، وقد حقق نجاحا هائلا منذ بداية عرضه، أبرزت الحلقة السادسة من العمل الدرامي لحظات مثيرة، حيث رد العوضي على جمال بشأن الشك في علاقته بين عرب والمعلم صباح، بعدما حاولت عرب إسعافه بعد إصابته في الحلقة السابقة تاليا، سنقدم جدول مواعيد عرض المسلسل على قناة ON لمزيد من المتابعة والتشويق.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي

يلاحظ أن مسلسل حق عرب يقام برئاسة النجمين أحمد العوضي ودينا فؤاد، ويتم بثه على شاشة قناة ON في الساعة 12:00 منتصف الليل، وتعاد الحلقة الأولى في الساعة 5:15 صباحا، ويتم عرض الإعادة الثانية في الساعة 11:15 صباحا على قناة ON دراما، بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المسلسل على منصة اتش ات، ويعاد عرضه على قناة ON دراما في الساعة 9:00 مساء.

أحداث مسلسل حق عرب

دارت أحداث الحلقة حول عمل عرب على مساعدة والد حبيبته حنان بتقديم محل جديد له بعد هدم محله على يد سعيد الجن، وبالإضافة إلى ذلك، قرر عرب مساعدة مريض القلب من خلال تقديم تمويل لعملية قلب للطفل، مما سمح له بالمشاركة في فرق كرة القدم ومن ثم، اضطر عرب لطلب المساعدة من والدته بعدما اكتشف أن شقيقه قام بسرقة الأموال التي كانت مخصصة لمساعدته، مما أدى إلى حدوث نزاع بينهما وفي نفس الوقت، تلقى علي، شقيق عرب، عرضا ليصبح المستشار القانوني لشركة الخمور التي يمتلكها.