“هُنـــــا epedu.gov.iq“ أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024 ل 6000 درجة وظيفية

يتساءل عدد كبير من المتقدمين على مسابقة عقود وزارة التربية عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024، وهي من المسابقات التي تقدمها الدولة من أجل توظيف عدد كبير من العاملين في مجال التعليم، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن المسابق تتيح ما يقارب نحو 6000 درجة وظيفية وذلك من أجل الحد من نسبة البطالة داخل الدولة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم الإعلان عن الأشخاص المقبولين في مسابقة عقود التربية في ولاية صلاح الدين وذلك بالإضافة إلى محافظة بغداد والمثنى وميسان ونينوى والنجف وذي قار، كما أنها أوضحت أن المتبقى حوالي 6 ألاف درجة وظيفية وذلك من أصل 50 ألف وأشارت أنه يمكن للأشخاص الذين تم رفضهم تقديم اعتراض على النتيجة وأكدت أن الاعتراض سوف يظل مفتوح لمدة 15 يوم فقط من بعد الإعلان عن النتيجة، ويجب العلم أن كل من محافظة كربلاء والرصافة الثانية والكرخ الاولى والثانية لم تظهر النتيجة الخاصة بهم حتى الوقت الحالي.

رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في عقود التربية

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط الاستعلام عن المقبولين وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: