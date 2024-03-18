بشرتك هتبقي نضرة وبتلمع طول السنة مع قناع زبدة الشيا السحري!

تعد زبدة الشيا عنصر أساسي يدخل في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، وذلك لاحتوائها على مواد رطبة ومهدئة للبشرة، كما أنها تعمل على تقليل الخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة، وسوف نتطرق في هذا المقال إلى طرق استخدامها مع بعض المكونات الأخرى التي تعزز من فاعليتها في تحسين صحة البشرة.

أفضل أقنعة زبدة الشيا للوجه

يمكنك استخدام أفضل أقنعة زبدة الشيا للوجه لجعله صحي وناعم، فهي من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر.

قناع شمع العسل بزبدة الشيا

ذوبي ربع كوب من زبدة الشيا المبشورة مع ملعقة كبيرة من شمع العسل، امزجي هذين المكونين مع ملعقة كبيرة من زيت الأرغان وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

اتركي هذا الخليط لكي يبرد، وضعيه على وجهك وخاصة المناطق الجافة منه، ثم اغسليه جيدًا بعد ذلك.

قناع زيت ثمر الورد مع زبدة الشيا

ذوبي ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا واخلطيها مع مقدار من عصير الليمون وصفار بيضة جيدًا، لكي يصبح لديك خليط سلس.

استخدمي هذا القناع على وجهك وهو نظيف، واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة ثم نظفيه بالماء البارد مع تكرار ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع.

تعد تلك الوصفة فعالة في مقاومة للشيخوخة وجعل بشرتك وكأنها أصغر سنًا.

فزبدة الشيا لديها قدرة كبيرة في التخلص من التجاعيد والترهلات والبقع الداكنة التي تسببها الجذور الحرة.

قناع زيت اللوز بزبدة الشيا

اخلطي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز وضعي هذا الخليط بوفق تحت عينيك.

اتركي هذا القناع لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك جيدًا وضعي المرطب عليه بعد ذلك، فهو يجعل بشرتك تبدو ناعمة ونضرة.

قناع زيت الجوجوبا بزبدة الشيا