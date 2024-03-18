“يافرج الله” أعرف شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 للقطاع الحكومي والخاص وفق لقانون المعاشات الجديد

من أكثر الكلمات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من العاملين بالهيئات والجهات الحكومية والخاصة والراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن التعاقد الذي نص عليه قانون المعاشات والتأمينات، شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث تختلف هذه الشروط حسب القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال الموقع الإخباري البديل موضح هذه الشروط وفقا لقانون المعاشات والتأمينات.

شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الحكومي أو العام

يتمثل شروط الخروج على المعاش المبكر بالنسبة للقطاع الحكومي أو العام حسب المادة رقم 21 من القانون المذكور، وهذه الشروط هي:

حتى تستحق الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50 % من داخل التسوية الأخير، بالإضافة إلى قيمة لا تقل عن 65 % من الحد الأدنى لأجل الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، يشترط أن يتوافر لدى العامل الراغب في الخروج على المعاش مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز.

يشترط أن يتوفر لدى العامل أو الموظف بالقطاع الحكومي مدة اشتراكه تأمينيا لا تقل عن 20 عاما وهذه الفترة ستصبح خمسة وعشرون عاما في يناير المقبل من عام 2025 القادم.

يشترط أيضا أن يكون لدى العامل أو الموظف المؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة أو ستة أشهر متقطعة.

كما يشترط أن للموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر تقديم طلب الصرف.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 للقطاع الخاص

حتى يستحق الموظف بالقطاع الخاص الخروج على المعاش المبكر يشترط أن تتوافر لديه الضوابط التالية:

يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المتعلق بالمعاشات.

يشترط أن تتوافق مدة الاشتراك بإضافة 5 أعوام لاستحقاق جميع الحقوق التأمينية.

يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني للموظف لا تقل عن 20 عاما حتى تصلي ل 25 عاما في العام المقبل 2025.

من المقرر أنه في حالة تجاوز الموظف سن ال55 عاما، مدة اشتراكه في التأمينات أكثر من 20 عاما، يستحق الموظف تسوية معاش في كافة حقوقه التأمينية متركزة على مدة الاشتراك بالتأمينات، كما أنه يتم أضافه الفترة الباقية إليها لإنهاء الخدمة، أو أضافه خمسة أعوام، وعلى الموظف الذي خرج على المعاش المبكر أن يحرم من التعيين في إي جهة أو مؤسسة خاضعة لأحكام قانون العمل.