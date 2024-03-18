الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 شهر مارس عبر manpower.gov.eg وشروط التسجيل

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024، كشفت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة عن إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بسهولة، وذلك للتعرف على مدى استحقاق الدعم المالي المقدم للمتقدمين للحصول على المنحة، حيث تعد من أبرز أشكال الدعم المالي المقدمة لبعض الفئات من أصحاب المهن الصغيرة أو أصحاب العمل اليومي والذين تأثرت أعمالهم في الفترة الأخيرة، والتي نوهت عنها الجهات المختصة في الحكومة، لذا نستعرض الآن بالخطوات كيفية الاستعلام عن استحقاق المنحة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يمكن إجراء خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة في مصر لجميع المواطنين المتقدمين للدعم بسهولة، وذلك من خلال عدد من الخطوات التي نوهت عنها وزارة القوى العاملة، عن طريق إتباع ما يلي:-

في البداية يتم التوجه بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة بشكلٍ مباشر.

بشكلٍ مباشر. يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الالكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

اختيار خدمة منحة العمالة غير المنتظمة.

النقر الاستعلام عن استحقاق المنحة.

كتابة رقم البطاقة الوطنية الشخصية الخصة بك.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن استحقاق الدعم.

على الفور تظهر حالة استحقاق المنحة بالقبول أو الرفض أو أن الطلب قيد الدراسة.

شروط منحة العمالة غير المنتظمة 2024

تتيح الحكومة المصرية التسجيل عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بعد دراسة مجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها مسبقًا لاستحقاق الدعم، والتي تتمثل فيما يلي: