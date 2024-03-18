“هُنــــا 20.000 دينار جزائري“ رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر mtess.gov.dz بعد الزيادة الجديدة

يجب العلم أن دولة الجزائر تسعى دائما نحو تقديم حياة أفضل لمواطنيها لذلك قامت برفع رواتب المتقاعدين في الجزائر وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار والأحوال الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الجميع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

رواتب المتقاعدين في الجزائر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين داخل الجزائر وذلك بنسبة تصل حتى 3٪.ليصبح راتب المتقاعد يصل حتى 20.000 دينار، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين راتبهم يزيد عن 20 ألف دينار سوف يتم وضع زيادة بنسبة 4٪ وذلك بتصريحات من رئيس الدولة.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

الجدير بالذكر أن رواتب المتقاعدين سوف تزيد هذا الشهر وذلك بالنسب التالية:

سوف يتم إضافة زيادة بنسبة 3٪ وذلك للذين راتبهم يقل عن 20.000 دينار.

أما المتقاعدين الذين راتبهم يزيد عن 20 ألف سوف يتم وضع زيادة بنسبة 4٪.

فيما يخص المتقاعدين الذين رواتبهم يتراوح ما بين 50 ألف دينار وحتى 80 ألف دينار سوف تكون الزيادة بنسبة 3٪.

بينما المتقاعدين الذين رواتبهم يزيد عن 80 ألف دينار من المقرر وضع زيادة بنسبة 2٪.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن الرواتب وهي: