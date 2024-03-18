“وزارة المالية أعلنتها”  زيادة 760 ألف دينار على راتب الموظف.. سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق

شددت اللجنة المالية النيابية التابعة للوزارة، بسرعة إرسال جداول موازنة 2024، وذلك من أجل القيام بتشريعها وتطبيق الزيادة الخاصة بالموظفين من الدرجات الدنيا، على أن وصلت قيمة الزيادة إلى 150% لجميع رواتب الموظفين في العراق، فضلاً عن أنه لم يتم العمل على توزيعها إلى الأن، وهناك مؤشرات تتوقع بأن تبدأ عمليات الصرف وفقًا لسلم الرواتب الجديد في غضون أيام عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة التي كان من المفترض تطبيقها في عام 2023.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

وأكدت اللجنة النيابية، أن تعديل سلم رواتب الموظفين شمل جميع دوائر ومؤسسات الدولة، بما يحقق مستوى معيشي ملائم في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها الموظفين والمواطنين بشكل عام في الوقت الحالي، على أن يصل راتب الدرجة الأولى من 510 ألف دينار إلى فوق المليون و100 ألف دينار تقريبًا وفقًا لعدد سنوات الخبرة، أي بفارق وصل تقريبًا إلى 760 ألف دينار عراقي، وهو ما يطمح فيه الموظفين إلى الأن.

زيادة الثلاثة درجات في العراق

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة النيابة كذلك عن زيادة الدرجات الثلاثة الدنيا “8،9،10″، بنسبة وصلت إلى 50% على الزيادة الأخيرة التي شملت جميع الموظفين في دولة العراق، بما يصل راتب الدرجة العاشرة من 425 ألف دينار عراقي إلى 650 ألف دينار عراقي تقريبًا، ويتم ذلك على باقي الدرجات التي تم تطبيق الزيادة الخاصة بهم، فور توافر التمويل اللازم للعمل على توزيعه.