“وين سنك يا لولو“ أغاني الأطفال طول اليوم على تردد قناة وناسة الجديد بجودة hd لأحلى أغانب لولو الشطورة

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم بإذاعة مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال مما تعمل على جذب انتباه الطفل، بالإضافة إلى أنها تقوم أيضا بعرض مجموعة من المسابقات المختلفة التي تساعد في تنمية مهارة الطفل ومساعدته على التفكير، لذلك قامت القناة بتوفير ترددات مختلفة يمكنك من خلالها تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

قناة وناسة

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد التالي:

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

سارع الآن بتنزيل القناة بكل سهولة وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

معدل الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت القناة على الرسيفر الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها وذلك من أجل استقبال القناة دون الذهاب إلى مراكز الصيانة وهي:

في البداية يجب عليك الدخول على قائمة اعدادات القنوات. ثم قم بالدخول على خانة التركيب اليدوي وقم بتحديد القمر الصناعي. يتطلب إدخال البيانات الخاصة بالقناة والتي تتمثل في التردد ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز. أخيرا بمجرد النقر على زر ok سوف يتم تحميل القناة بنجاح.

خصائص قناة وناسة

تمتلك القناة مجموعة من الخصائص التي تجعلها مميزة عن غيرها من قنوات الأطفال ومن أبرز تلك الخصائص: