“الفراخ حيرت الناس معاها”مفاجأة غير متوقعة في اسعار الفراخ اليوم الاثنين 18 مارس2024… ياترى سجلت كام..!!
تعتبر أسعار الفراخ من الأمور التي تهم كل شخص يبحث عن توفير المال واقتناء اللحوم الطازجة لتحضير الوجبات اللذيذة لأفراد أسرته، تتغير أسعار الفراخ يوميا بناء على عدة عوامل مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج في هذا المقال، سنتحدث عن أسعار الفراخ اليوم وكيف يمكن للأفراد توفير المال عند شرائها.
اسعار الفراخ
تعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي يتم استهلاكها بشكل يومي في معظم البلدان، ويتوجب على الأفراد متابعة أسعارها بانتظام لضمان شراءها بأقل تكلفة ممكنة. تتأثر أسعار الفراخ بعدة عوامل منها كمية الإنتاج وتكاليف تربية الدواجن وتكلفة الأعلاف والأجور العاملة، وتختلف اسعار الدواجن من منطقة لأخرى ومن محل تجاري لآخر، يمكن للأفراد توفير المال عند شراء الفراخ من الأسواق الشعبية بدلاً من السلاسل التجارية الكبيرة حيث تكون الأسعار أقل والجودة أفضل، وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتوفير المال عند شراء الفراخ، مثل البحث عن العروض والخصومات التي يقدمها بعض المحلات التجارية، وشراء الكميات الكبيرة وتجميدها للاستخدام في وقت لاحق، وتقديم البدائل الرخيصة للفراخ مثل الأفخاذ والأجنحة بدلا من الصدور التي تكون أغلى.
اسعار الفراخ اليوم
- تم توثيق سعر الكيلوغرام عند التسليم في مقر المزرعة بمبلغ يتراوح بين 94 و 95 جنيه، مع ارتفاع الأسعار للمستهلكين بين 105 و 107 جنيهات في مختلف المناطق نظرا لتكاليف النقل الإضافية.
- سجلت الفراخ من السلالة الساسو سعر قدره 115 جنيه في موقع المزرعة، بينما كان سعر الفراخ من سلالة الأمهات البيضاء 83 جنيه، تم تعديل أسعار الكتاكيت لتصبح 14 جنيه، للسلالة الساسو و 26 جنيه، للسلالة البيضاء.
- فيما يتعلق بأسعار البيض في الأسواق اليوم، فقد شهدت تغييرات كبيرة، حيث وصلت أسعار كرتونة البيض الأبيض إلى 150 جنيه في موقع المزرعة، و 157 جنيه لكرتونة البيض البلدي، و 152 جنيه لكرتونة البيض الأحمر.