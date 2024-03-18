اسماء كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 منصة مظلتي

اسماء كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق ، خاصة بعد مطالبات عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وكانت الوزارة أعلنت عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل الهيئات والمكاتب الحكومية ….

اسماء كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنن خلال الساعات الأخيرة عن اسماء كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 ، التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية التي أكدت حرص الحكومة العراقية على مساعدة عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، خاصة في ظب الظروف الصعبة التي تمر بها العراق وغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، وإليكم خطوات الإستعلام…

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

ثم حمل الكشوفات المراد الإطلاع عليها.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

اذا عثرت على اسم المستفيد فيجب التأكد من تاريخ الميلاد.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية: