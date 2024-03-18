“هُنـــــا spa.gov.iq/umbrella“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي 2024 في العراق

يتساءل عدد كبير من مستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر المعوزة وذلك من أجل تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم بعد أن يتم التأكد من توافر بعض الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن اسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية يجب اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

أولا يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. من القائمة التي سوف تظهر قم بالدخول على خيار الرعاية الاجتماعية. يرجى اختيار رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. يتطلب إدخال الولاية التابع لها المستفيد. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة. أخيرا بمجرد النقر على زر استعلم سوف يظهر ملف pdf يضم جميع المعلومات الخاصة بك.

ما هي شروط دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

قامت الجهات المعنية بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التسجيل على الدعم والتي تتمثل في:

عدم امتلاك المتقدم لوظيفة ثابتة تابعة للقطاع الحكومي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 عام وحتى 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم لا يمتلك أي أملاك باهظة الثمن.

يجب أن يكون المتقدم متواجد بشكل مستمر داخل دولة العراق.

الفئات التي تستحق التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الفئات المحددة التي يحق لها التسجيل في الدعم وهي: