ماما ماما .. تردد قناة وناسة علي جميع الأقمار الصناعية 2024 شغالة طول اليوم

في عالم يزداد ازدحامًا بالوسائط، تبحث الأسر عن محتوى آمن ومفيد لأطفالها، قناة وناسة هي وجهة مثالية للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية والتعليمية التي تُثري عقولهم وتُنمي إبداعاتهم، حيث تُركز القناة على غرس القيم الأخلاقية الإيجابية في نفوس الأطفال، مثل الصداقة، والاحترام، والتعاون.

تردد قناة وناسة

نايل سات : 11470 – عمودي – 27500 – 5/6 – SD.

عرب سات : 11270 – عمودي – 27500 – 3/4 – HD.

تقدم القناة محتوى آمنًا ومناسبًا للأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك المسلسلات الكرتونية، والأفلام الكرتونية، والبرامج التعليمية، والبرامج الترفيهية.

برامج قناة وناسة

مسلسلات كرتونية : بن تن، سبونج بوب، بوكيمون، ماوكلي، وغيرها.

أفلام كرتونية : علاء الدين، الملك الأسد، موانا، حكاية لعبة، وغيرها.

برامج تعليمية : تعليم الحروف، الأرقام، الألوان، العلوم، اللغات، وغيرها.

برامج ترفيهية : الألعاب، المسابقات، الحفلات، الأغاني، وغيرها.

فوائد مشاهدة قناة وناسة

تُساعد القناة الأطفال على التعلم من خلال برامجها التعليمية المُمتعة، بجانب ذلك تُساعد القناة الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية والاجتماعية والإبداعية، وتُقدم وناسه محتوى ترفيهيًا ممتعًا يُساعد الأطفال على الاسترخاء والاستمتاع.

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