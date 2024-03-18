“اغاني لولو الشطورة” استقبل قناة وناسه Wanasah للأطفال

تعتبر قناة “وناسه” (Wanasah) للأطفال واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تهدف إلى توفير محتوى مسلي وترفيهي ممتع للأطفال في جميع الفئات العمرية وقد حققت هذه القناة شعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بفضل طريقتها المميزة في عرض محتواها باستخدام الرسوم المتحركة وتعتبر الرسوم المتحركة التي تقدمها قناة “وناسه” تجربة فريدة ومبتكرة، حيث تستخدم شخصيات كرتونية مميزة وجذابة يتعلق الأطفال بشخصيات الكرتون وتصبح جزءًا من عالمها المليء بالمغامرات والمرح. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تلبي احتياجات الأطفال وتساعدهم في تنمية مهاراتهم ومعرفتهم.

قناة وناسه Wanasah للأطفال

قناة وناسة للأطفال هي قناة عربية متخصصة في محتوى الأطفال، تأسست عام 2011، وحققت نجاحًا هائلًا على مدار سنواتها، حيث تجاوز عدد المشتركين على قناتها الرئيسية على يوتيوب 15 مليونًا. تتميز القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع للأطفال من مختلف الأعمار، بما في ذلك:

تتميز أغاني وناسة بجودة الإنتاج واللحن، وسهولة الكلمات، وتنوعها لتشمل مواضيع مختلفة مثل الحروف والأرقام والألوان والحيوانات والحياة اليومية.

تقدم وناسة مسلسلات كرتونية قصيرة هادفة وغنية بالقيم، مثل مسلسل “حارة وناسة” الذي يُعلم الأطفال التعاون والاحترام والصداقة.

تروي وناسة قصصًا تفاعلية ممتعة تُنمي خيال الأطفال وتُعلمهم دروسًا أخلاقية.

تقدم وناسة ألعابًا تعليمية تفاعلية تُساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الحركية والفكرية.

تقدم وناسة برامج تعليمية تُساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام واللغات والعلوم.

تردد قناة وناسه للاطفال علي النايل سات

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسه علي العرب سات