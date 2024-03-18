مين ضيف رامز جلال النهاردة؟.. ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الأخر

أصبح برنامج رامز جاب من الأخر هو الأكثر مشاهدة في شهر رمضان، نظرًا للمواقف التي يقدمها على مدار الحلقة مع أبرز الفنانين واللاعيبه، إضافة إلى أن إذاعة البرنامج يأتي في وقت مناسب تزداد فيه المشاهدة بشكل كبير، على قناة mbc مصر، واستضاف أمس الفنانين كزبرة وحمو بيكا، رغم الخلاف التي بينهما إلا أنه استطاع أن يجمعها مع بعض مرة أخرى، وشهدت الحلقة ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي وبكافة المواقع الإخبارية.

حلقة رامز جاب من الأخر اليوم

من المتوقع أن يجتمع أثنين من الفنانين في حلقة الإثنين الموافق 18 مارس 2024 برنامج رامز جاب من الأخر، لكن لم يتم الكشف عنهما حتى الأن، فضلاً عن أن ذلك يكون مفاجئة مدوية لجميع المشاهدين والمتابعين في جميع أنحاء دول العالم العربي، نظرًا لأجواء التشويق التي يفحمها البرنامج ويثير بها الجدل الكبير بين الجمهور.

موعد عرض حلقة رامز جاب من الأخر

يتم عرض برنامج رامز جاب من الأخر في تمام الساعة 6:30 مساءًا وعقب أذان المغرب مباشرة على قناة ام بي سي مصر، فضلاً عن العديد من المنصات والمواقع التي تقوم بإذاعة الحلقة بجميع أحداثها المختلفة، حتى أنه يقى بظلاله على كافة دول العالم العربي الراغبين في مشاهدة مثل هذه الأعمال، ورؤية الفنانين في مثل هذه المواقف المحرجة التي يتسبب فيها رامز على مدار الحلقة.