“الفلاحين بيزغرطوا من الفرحة” مفاجأة غير متوقعة في اسعار الذرة اليوم الاثنين 18 مارس 2024. هتجيب وتخزن كمان.!!

تدوين اسعار الذرة اليوم هو موضوع يجب على العديد من الناس متابعته بانتظام، حيث يمثل الذرة أحد أهم المحاصيل الزراعية في العالم ويستخدم في تغذية البشر والحيوانات بالإضافة إلى استخداماته الصناعية الواسعة، تتأثر أسعار الذرة بعدة عوامل منها العرض والطلب والظروف الجوية والأحداث الجيوسياسية، ويجب على المزارعين والمستهلكين والمستثمرين متابعة تلك العوامل بانتظام لاتخاذ القرارات المناسبة.

اسعار الذرة

في الآونة الأخيرة، لاحظنا تقلبات في أسعار الذرة نتيجة لعدة عوامل منها انخفاض إنتاج الذرة في بعض البلدان الرئيسية المنتجة، وهو ما يؤثر سلبا على العرض العالمي للذرة بالإضافة إلى ذلك، تأثرت أسعار الذرة أيضا بالظروف الجوية سواء كانت جفافا أو فيضانات، وهو ما يؤدي إلى تدهور محاصيل الذرة وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الذرة يؤثر أيضا على الصناعات الأخرى التي تعتمد على الذرة كمادة خام مثل صناعة الأعلاف والنشرة البلاستيكية، وعلى الرغم من ذلك، يعتبر ارتفاع أسعار الذرة فرصة للمزارعين الذين يزرعون الذرة لزيادة دخلهم وزيادة الإنتاجية.

اسعار الذرة اليوم

اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024، وصلت شحنة الذرة الأرجنتينية بقيمة تبلغ 13,200 جنيه مصري للطن، بينما وصلت شحنة الذرة البرازيلية بقيمة مماثلة، كما وصلت شحنة الذرة التركية بقيمة 12,600 جنيه مصري للطن، وشحنة الذرة الصفراء بقيمة 11,200 جنيه مصري للطن، وبلغت قيمة شحنة الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية 15,100 جنيه مصري للطن، وذلك في نفس اليوم المشار إليه.

تقلبات اسعار الذرة

تقلبات أسعار الذرة هي ظاهرة اقتصادية تتأثر بعدة عوامل، منها الطلب والعرض العالميين، والظروف الجوية، وسياسات الحكومات، وتطورات في مجال التكنولوجيا الزراعية فمثلا، يمكن أن ترتفع أسعار الذرة بسبب ارتفاع الطلب عليها لإنتاج الوقود الحيوي أو الأعلاف الحيوانية، أو بسبب تأثير الظروف الجوية السلبية مثل الجفاف أو الفيضانات التي تؤثر على محاصيل الذرة، ويمكن لهذه التقلبات أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الوطنية والعالمية، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الذرة كمصدر رئيسي للغذاء أو الوقود أو الأعلاف.