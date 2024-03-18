موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا في كأس العاصمة الإدارية الجددة 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا، مباراة جديدة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المنتخب المصري، والذي سوف يكون فيها منتخب الفراعنة في مواجهة نظيره نيوزيلاندا في المباراة الودية التي سوف تجمع بينهما الأسبوع المقبل، والتي سوف يشارك فيها 4 منتخبات هم مصر وتونس ونيوزيلاندا وكرواتيا، حيث استطاع اتحاد الكرة المصري نقل البطولة من الإمارات إل مصر بعد مشاركة النادي الأهلي في دوري أيطال إفريقيا ، والتي تعد من أهم البطولات التي يسعى فيها “العميد” لمشاركة الكثير من الأسماء الجديدة بعد أن توليه قيادة المنتخب المصري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا والقنوات الناقلة للمباراة ….

موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر ونيوزيلاندا ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام يوم 22 مارس 2024، وقد أكد المدير الفني للمنتخب المصري أنه يسعى دائماً على تطوير المنتخب واختيار أفضل العناصر المشاركة، والدفع بأسماء جديدة مسيداً بالأداء المتميز الذي يظهر به المنتخب خلال المباريات الأخيرة له، وكشف “العميد” عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نظيره النيوزيلاندي والتي جاءت كالتالي:

تشكيلة منتخب مصر أمام نيوزيلاندا

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلاندا

ومن المقرر أن تُعرض المباراة على قناة أون تايم سبورت التي يمكنكم استقبالها على التردد التالي: