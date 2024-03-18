“أيام وتقبض” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في كافة المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، والقرب من عيد الفطر المبارك الذي لا تفصلنا بينه غير أيام، أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تصدرت هذه الكلمات عبر محركات البحث جوجل من قبل العديد من المواطنين في كافة محافظات العراق، بهدف الاستعلام عن أسماء المستحقين والمستفيدين بالرعاية الاجتماعية، خاصة بعد التأخر للإعلان عن أسماء الوجبة السابعة والأخيرة من البرنامج، التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها قبل ذلك مثلما كان ليحدث في الوجبات السابقة بالإعلان عن الأسماء في المواعيد الرسمية المحددة من قبل الوزارة.

أسباب تأخر أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بناء على ارتفاع التساؤلات النشر أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بالتوضيح عن عدم نشر الأسماء وأسباب التأخير في الإعلان عن الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية، وهو مرور البرنامج بعدة مراحل متنوعة بعد استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الدعم المالي للبرنامج، ومن ثم تبدأ مرحلة المراجعة والتدقيق لكافة الطلبات المقدمة للتأكد من صحة المعلومات واستيفاء والطلبات المستحقة، وبعدها يتم إطلاق الأسماء المنطبق عليهم الشروط والضوابط، بالإضافة إلى أنه لم يتم توافر التمويل المالي المالي من قبل الجهات المتمثلة في وزارة المالية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

للاستعلام عن الاسماء المستحقة، يجب اتباع بعض الخطوات الهامة التي تتمثل في التالي: