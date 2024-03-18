خلي طفلك يتعلم ويفرح…تردد قناة طيور الجنة 2024 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة 2024 وهي القناة المفضلة لدى العديد من الأهالي لأنها تسعى إلى تقديم كل ما هو مفيد للطفل، كما أنها تتناسب كثيرًا مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي الخاص بنا وتهتم كثيرًا بتعليم الطفل الأمور الدينية الهامة في هذا السن، حيث تساعد القناة في إنشاء جيل واعي ومثقف ولذلك نجحت في تحقيق اعلى نسبة مشاهدة ومتابعة بين قنوات الأطفال الشهيرة الأخرى، فهي قناة آمنة لا تتردد في جعل أطفالك يشاهدون المحتوى الذي تقدمه.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يبحث المواطنين في جميع الدول العربية عن تردد قناة طيور الجنة 2024 والتي يتم بثها طوال اليوم بدون توقف وتقدم على مدار الـ 24 ساعة محتوى هادف وآمن للأطفال، لذلك قامت إدارة القناة بتحديث تردد القناة لبث محتوى جديد بجودة عالية، ومن خلال الترددات التالية يمكنك ضبط جهازك لتثبيت القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد آخر لقناة طيور الجنة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 3000.

الإستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أهم البرامج على قناة طيور الجنة

توفر قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج التعليمية والدينية والترفيهية التي يتابع الأطفال بشدة وينتظرونها يوميًا ومنها: