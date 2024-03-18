مسلسل المداح الحلقة 8 ….صابر يكشف لغز جديد ويواجه الجن موت

مسلسل المداح الحلقة 8، حلقة جديدة ينتظرها عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، على الرغم من المشاهد المرعبة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، وهذا ما جعل المسلسل يتصدر قوائم محركات البحث على مدار السنوات الأخيرة، حيث يهتم صناع العمل بكل تفصيلة في المسلسل وتجسيد العلاقة بين الإنس والجن بصورة دقيقة ، والصراع الدائم بينهما…..

مسلسل المداح الحلقة 8

يستعد عشاق ومتابعي الدراما المصرية مسلسل المداح الحلقة 8 الذي من المتوقع أن يشهد الكثير من الأحداث المثيرة، خاصة بعد مواجهة الدكتور “سميح” لصابر وطلب منه ألا يتدخل في حياته الشخصية وألا يتصل بزوجته مرة أخرى بعد أم وقعت بينهما الكثير من المشاكل، وحالة صابر السيئة بعد انتحاار ابنة خالته في محبسها، ويسعى صابر أن يمنع أخته من مشاهدة فيديوهات سميح إلا أنه لم يستطيع…..

موعد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع

يُعرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة على شاشة الـ mbc 2 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 12:00 مساءً بتوقيت السعودية، والإعادة الثانية سوف تكون في اليوم التالي في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 05:00 بتوقيت السعودية….

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

ويمكنكم استقبال تردد قناة mbc مصر والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، من خلال اتباع الخطوات الآتية….