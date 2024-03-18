“بزيادة 250.000 دينار عراقي“ سلم رواتب الموظفين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة mof.gov.iq والاستعلام عن الراتب

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 داخل العراق من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من الموظفين في الفترة الحالية داخل دولة العراق، وذلك للاستفادة من تلك الزيادة التي من المقرر أن تقوم وزارة المالية العراقية بتطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى مساعدة مواطنيها في عيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم ويعاني منه الجميع، وتعد تلك الزيادة واحدة من صور الدعم الكثيرة والمميزة التي تقدمها الحكومة العراقية إلى مواطنيها وخاصة من الموظفين داخل قطاعات الدولة المختلفة، حيث من المقرر أن تكون تلك الزيادة بنسبة 50% لبعض الدرجات الوظيفية.

سلم رواتب الموظفين 2024 في العراق

كشفت وزارة المالية العراقية انه من المقرر أن يكون سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة، كتالي:

الدرجة العاشرة: من كان يحصل على راتب 170.000 دينار عراقي، سوف يحصل على راتب 434.000 دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة.

الدرجة التاسعة: من كان يحصل على راتب 210.000 دينار عراقي، سوف يحصل على راتب 492.000 دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة.

الدرجة الثامنة: من كان يحصل على راتب 260.000 دينار عراقي، سوف يحصل على راتب 555.000 دينار عراقي بعد الزيادة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين 2024 في العراق

هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق، وتلك الخطوات هي: