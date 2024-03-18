هتكون فين يوم كذا؟ موعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد في 8 محافظات!

في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير وظائف لخريجي كليات التربية وتوفير فرص العمل للشباب، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) في عدة محافظات، يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع التعليم وتعزيز جودة التعليم في البلاد.

المحافظات المشمولة ومواعيد الامتحانات

تم اختيار 8 محافظات لإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين فيها، وهي: المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج.

وقد تم تحديد موعد الامتحانات لهؤلاء المتقدمين في الفترة من 3 أبريل حتى 1 مايو، وذلك لضمان أن تتم عملية التوظيف بكفاءة وشفافية.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ امتحانات المحافظات الأخرى، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والشرقية وغيرها، من 18 مارس حتى 2 أبريل.

يأتي هذا الترتيب ضمن إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص العمل للشباب وتحفيز قطاع التعليم وتطويره.

اختتام الامتحانات السابقة

من الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من امتحانات بعض المحافظات الأخرى مثل الأقصر والوادي الجديد وغيرها، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجاري.

وقد تمت الامتحانات وإجراءات التوظيف في هذه المحافظات بنجاح وسلاسة.

متابعة عبر فيس بوك

يدعو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع المتقدمين لمتابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث يتم نشر آخر المستجدات والإعلانات المتعلقة بالمسابقات والوظائف الحكومية تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية.

من خلال جهوده المستمرة في تنظيم وتطوير العملية التوظيفية، يسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري، تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قوي ومزدهر يعتمد على الموارد البشرية كأحد أهم محركات التنمية.