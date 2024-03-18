خراب مستعجل.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 17 مارس 2024 في السوق المصري وفق لجنة تسعير المواد البترولية

تزامنا مع اقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر لتحديد مسار أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلي، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 %، وتحرير سعر الصرف، وتوافر بعض المؤشرات التي توحي باحتمالية تحريك سعر المحروقات، تصدرت أسعار البنزين والسولار اليوم محركات البحث في جوجل، وما أهمية الموضوع يقدم الموقع الإخباري البديل خدمة نشر أسعار بورصة البنزين في السوق المصرية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 17 مارس 2024

الجدير بالذكر أن آخر تحركات لسعر البنزين في مصر كان في الشهر المنصرم نوفمبر، وهذا ينفي انتشار بعض الإشاعات حول ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم طبقا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان سابق لها، وهذه الأسعار تتمثل في النحو التالي:

سعر لتر البنزين نوع 80 مقيمه 10 جنيهات.

سعر لتر البنزين نوع 92 بقيمة 11 5 جنيهات.

سعر لتر البنزين نوع 95 بقيمة 12.5 جنيها.

يسجل اليوم سعر لتر السولار بقيمة 7.25 جنيهات.

يسجل اليوم سعر لتر الكيروسين بقيمة 8.25 جنيهات.

يسجل اليوم سعر اسطوانات البوتاجاز بقيمة 70 جنيها.

ما هو موعد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية؟

بعد آخر اجتماع لنجله التسعير للمواد البترولية الذي كان في العام المنصرم من شهر فبراير الماضي، يتم عقد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية خلال الشهر الجاري، ويتم هذا الاجتماع بهدف تحديد أسعار البنزين سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، طبقا للأسعار العالمية والتقلبات الاقتصادية المتغيرة، خاصة بالتزامن مع القرارات الرسمية من البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة 6 %، بالإضافة إلى تحرير صرف الجنيه المصري بالبنوك.