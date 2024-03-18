“زادت من جديد” بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء 18 مارس 2024 وأسعار البانية والبيض في الاسواق

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، نقدم لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن حسب اخر تحديث في بورصة الدواجن اليوم 18 مارس 2024، حيث أن أسعار الدواجن يتم تحديثها بشكل مستمر في الظروف التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الزيادة في العرض والطلب، حيث تعتبر واحدة من أفضل مصادر البروتين والتي يعتمد عليها الجميع في الأكلات خاصة في شهر رمضان المبارك، وإليكم تفاصيل الأسعار.

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء

لم يختلف سعر الدواجن اليوم 18 مارس عن أمس كثيرا، وقد أعلنت بورصة الدواجن المصرية عن الأسعار حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:-

سعر الكيلو من الفراخ بيضاء يتراوح ما بين 96 جنيه إلى 100 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي فيكون 120 جنيه.

أما كيلو الفراخ الساسو الأحمر وصل سعره إلى 105 جنية في البورصة.

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة 150 جنية، وللمستهلك 165 جنية.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة 145 جنية، يصل في الأسواق إلى 155 جنية.

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر فسجلت 147 في أرض المزرعة، وتصل ليد المستهلك بسعر 160.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

ذكرنا لكم اسعار الفراخ في بورصة الدواجن المصرية ونقدم لكم الآن أسعار الفراخ والمنتجات في الأسواق، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، كالآتي:-