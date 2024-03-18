“أخيراً هتبني للعيال” اخر اخبار قانون التصالح الجديد اليوم | | متى صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

اخر اخبار قانون التصالح الجديد، يرغب الكثير من الأفراد في التعرف على اخر اخبار قانون التصالح الجديد، وذلك لأنه عند ظهور هذا القانون كان هناك الكثير من الجدل الناتج عنه وذلك من قبل ملاك العقارات والبيوت والمنشآت السكنية والتجارية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تعمل على إصدار القانون الجديد لعلاج كافة المشاكل والسلبيات التي كان يعمل بها في القانون السابق، ومن المقرر إصدار القانون الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.

اخر اخبار قانون التصالح الجديد

الكثير من الأسئلة المطروحة بخصوص قانون التصالح الجديد، وقد قامت الحكومة بالإجابة على العديد من هذه التساؤلات، وسوف نتعرف في هذه الفقرة على اخر الأخبار، حيث أن قانون التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء هو قانون قامت الحكومة المصرية بطرحة في عام 2019، وتم تعديل هذا القانون واعتماده سنة 2020، ويهدف قانون التصالح إلى تنظيم البناء، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الخرائط العمرانية، والعمل على تطوير جميع المرافق والخدمات، وقد كشفت أحد المصادر المسؤولة العاملة في وزارة التنمية المحلية، أن الاثنين إصدار لائحة قائمة قانون التصالح على المخالفات الجديد ستكون جاهزة خلال ساعات قليلة جداً من الآن، حيث أنه قد مرت ثلاث أشهر منذ آخر إصدار لهذا القانون في يوم الـ 17 من شهر ديسمبر، ويعمل القانون الجديد على إتاحة الفرصة أمام المواطنين المخالفين إلى تقنين أوضاعهم والتيسير عليهم ومن بينها قبول أوراق تصالح مخالفات البناء الأقل من 200 متر وبحد أقصى 3 أدوار والفحص والمعاينة يكون في وقت لاحق.

‏أسعار التصالح في مخالفات البناء

أوضحت الوزارة قيمة الغرامات في التصالح تكون نسبية 50 جنيه وقد تصل إلى 5000 جنيه، وهذا يرجع إلى مجموعة من العوامل ومنها موقع البناء، ومساحته، وجاءت لائحة الغرامات على النحو التالي:

قيمة البناء تختلف باختلاف مساحته، فإذا ما كان مساحة البناء 300 متر فإن قيمة الرسوم تزيد لتصل إلى 600 جنيه في المدينة، أما اذا مانت البناء فقرية فإن قيمة الغرامة قد لا تتجاوز 150 جنيه.

‏أما عن الغرامة الخاصة بأرض مساحتها 1000 متر مربع في المدينة فإنها تكون بقيمة 2000 جنيه، بينما نفس المساحة في القرية تكون غرامتها 1000 جنيه.

ومن المنتظر إعلان اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد للتصالح على المباني خلال الساعات القليلة القادمة من جانب الحكومة المصرية.