تعرف على تردد قناة كراميش الفضائية وخطوات استقبالها على النايل سات 2024

يتأثر الأطفال بشكل كبير بكل ما يقدم لهم من وسائل الإعلام إما إيجابا أو سلبا، لذا؛ يحرص الآباء والأمهات على مشاهدة أبنائهم القنوات الهادفة التي تنمي شخصيتهم وتكسبهم عادات وقيما إيجابية، ومن هذه القنوات قناة كراميش الفضائية، التي تقدم محتوى يعمل على غرس القيم الإسلامية الجميلة عن طريق الأناشيد والأغاني الممتعة، بالإضافة إلى تنمية الإبداع وغيرها، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة كراميش وخطوات استقبالها على الريسيفر.

تردد قناة كراميش الفضائية

يسعى أولياء الأمور إلى تنمية أبنائهم بكل الوسائل المتاحة ومن تلك الوسائل مشاهدة البرامج والأعمال الفنية الهادفة التي تقدمها قناة كراميش والتي يمكن استقبالها عبر التردد التالي:

القمر الصناعي اسم القناة التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب التشفير نايل سات كراميش 11430 27500 عمودي مجاني

كيفية استقبال القناة على النايل سات

هناك عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها استقبال تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات وهي كالتالي:

الضغط على زر القائمة Menu

اختيار التركيب ثم نقوم بالضغط OK

إدخال الرقم السري المكون من أربعة أصفار في المربع الحواري.

الولوج إلى قائمة الترددات والضغط OK

إضافة تردد قناة كراميش من الخيار اللون الأحمر.

تحديد القمر الصناعي المطلوب الضبط عليه وهو (نايل سات).

اختيار إضافة باللون الأحمر ثم إدخال التردد والمعلومات المطلوبة مثل (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ) كما في الجدول آنف الذكر.

الضغط على زر البحث.

الإنتظار حتى ينتهي البحث.

سيظهر أمامك قنوات على نفس التردد ومن بينها قناة كراميش.

اختيار القناة والضغط احفظ.

مميزات قناة كراميش الفضائية

تعتبر قناة كراميش ملاذا آمنا للأطفال بعيدا عن القنوات ذات المحتوى السلبي أو الضار، بالإضافة إلى أنها تتميز بالآتي: