مبروووك هتشتغل وبرواتب مجزية.. وظائف خالية اليوم من شركة سيركل كي والمركز القومي لبحوث المياه  

يبحث الشباب يوميًا عن وظائف خالية اليوم على أمل أن يجدوا الوظيفة التي تتناسب مع قدراتهم والشهادات الحاصلين عليها، حيث هناك عدد كبير من خريجي الجامعات أو حتى الحاصلين على تعليم متوسط لا يجدون وظيفة بشكل سريع فور تخرجهم أو فور إتاحتهم للعمل الخارجي، لذلك يلجأون للبحث عبر الإنترنت، ولذلك قامت الوزارات والهيئات الحكومية مع مؤسسة كير مصر بإنشاء مبادرة توظيف مصر، وذلك من خلال الإعلان على المنصات الإلكترونية أو المواقع التابعة لهم فور حاجاتهم إلى موظفين جدد.

وظائف خالية اليوم

نوفر اليوم عدد من وظائف خالية اليوم والتابعة لشركة سيركل كي المصرية والتي أعلنت عن حاجتها إلى موظفين جدد كما هو موضح في التالي:

مدير فرع.

ويتر.

مساعد مدير.

مساعد شيف.

عمال نظافة.

بارستا.

كاشير

جميع هذه الوظائف مناسبة حتى سن 35 عام، وتقبل جميع المؤهلات المتوسطة والعالية برواتب مجزية حسب كل وظيفة مع منح مميزات عديدة مثل التأمين الطبي والاجتماعي وفرص لترقية المتميزين.

وظائف المركز القومى لبحوث المياه

أعلن المركز القومي لبحوث المياه عن وجود وظائف شاغرة وحاجته لموظفين جدد، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل داخل المركز وتحقيق الأهداف المطلوبة لسير استراتيجية العمل بالشكل المطلوب، ومن الوظائف الخالية اليوم في المركز القومي لبحوث المياه كالتالي: