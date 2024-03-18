نزلها عندك.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 هتخلي أطفال يموتك من الضحك

قناة بطوط هي من أكثر القنوات التي عليها بحث كبير نظرًا لما تقدمه من برامج وأفلام كرتونية كما يمكن ترط الأطفال أمام القناة دون خوف، إضافة إلى أنها لا تقوم بعرض أي مشاهد غير أخلاقية أو خادشة كما تعرضها بعض القنوات الفضائية الأخرى، فضلاً عن إمكانية القيام بمعرفة التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 نايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على النايل سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

التردد الجديد للقناة يكون 10595.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقطاب قناة بطوط فهو أفقي.

تردد بطوط 2024 على العرب سات

ويسهل التعرف على التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

التردد الخاص بقناة بطوط يكون 11594.

معامل الترميز لقناة بطوط أطفال فهو 27500.

استقطاب قناة بطوط يكون أفقي.

مميزات قناة بطوط أطفال الجديد 2024

هناك بعض المزايا التي يمكن الحصول عليها عند القيام بإستقبال قناة بطوط أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-