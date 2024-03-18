بموافقة شعبية عراقية.. سلم رواتب الموظفين الجديد بحد أقصى مليون و200 ألف دينار عراقير

يُعاني الموظفين العراقيين من عدم تطبيق سلم الرواتب الجديد حتى الأن، بعد معاهدات من قبل الحكومة العراقية على أن يتم تطبيقها وتوزيع الرواتب في أقرب وقت، إضافة إلى أن اللجنة النيابية قامت بالفعل بتحديد سلم الرواتب وإرساله إلى مجلس الوزراء العراقي ضمن الموازنة الجديدة 2024، ليتم البت فيه والعمل على أخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا السلم، ولذا سنكشف معكم السلم الجديد للرواتب.

سلم الرواتب المعدل بموجب اللجنة النيايبة

يتمثل سلم رواتب الموظفين الجديد وفقًا للسلم المعدل بموجب اللجنة النيابية، وفقًا لعدد سنوات الخبرة، كما على النحو الأتي:-

الدرجة الأولى تحصل على راتب مليون و200 ألف دينار عراقي.

بينما الدرجة الثانية تحصل على راتب قدره مليون و37 ألف دينار عراقي.

الدرجة الثالثة تحصل على راتب قيمته 830 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى أن الدرجة الرابعة يكون لها راتب 792 ألف دينار عراقي.

كما أن الدرجة الخامسة تحصل على راتب قيمته 675 ألف دينار عراقي.

هذا السلم لمن يبلغ عدد سنوات الخبرة الخاصة به إلى 10 سنوات داخل مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في الدولة، ودون إضافة الزيادات الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها لهذه الدرجات.

زيادة رواتب 3 درجات وظيفية

وأقرت اللجنة النيابية زيادة جديدة لبعض الدرجات الوظيفية التي منها الثامنية والتاسعة والعاشرة، بنسبة 50%، كما يلي:-