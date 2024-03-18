جحيم البحار وعالم الطبيعة العميق.. نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 وعيش الرعب الان

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي من أبرز القنوات الفضائية التي تقوم على إذاعة العديد من البرامج الخاصة بالطبيعة وكذلك الأفلام الوثائقية المميزة التي يبحث عنها أكبر عدد من المواطنين في جميع أنحاء دول العالم، فضلاً عن نقلها للمعلومات فريدة من نوعها ومميزة تسري العقول بأفكار جديدة ومثيرة، لهذا تحظى القناة بشعبية كبيرة بين ملايين المتابعين الراغبين في معرفة التردد الخاص بها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 11411.

معدل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 3000.

استقطاب القناة هو أفقي.

معامل التصحيح هو ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 العرب سات

كما يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة فهو العرب سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11804.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو أفقي.

ما تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك شريحة كبيرة من البرامج المميزة التي من أهمها ما يلي: –