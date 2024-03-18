” أعرف تزيد كأم” رسميا موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة لكافة العاملين بالهيئات الحكومية

بالقرب من موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، أعلنت وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر أبريل لكافة الموظفين والعاملين بكل الهيئات والوزارات والجهات التابعة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى أنها حددت خمسة أيام من كل شهر لصرف أجور العاملين بالزيادات الجديدة التي يتقاضونه، وثلاثة أيام من كل شهر أيضا يتم صرف مستحقات ومتأخرات، وبناء على أهمية الموضوع في هذا الوقت نوضح خلال موقعنا الإخباري البديل التفاصيل الكاملة عن صرف المرتبات.

موعد صرف المرتبات والمعاشات شهر أبريل 2024

تزامنا مع ارتفاع معدلات البحث من قبل العاملين والموظفين في الهيئات الحكومية بالدولة عن موعد صرف المرتبات شهر أبريل عبره منصات التواصل الاجتماعي، أوضح أحد المسؤولين الرسميين في قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، على أنه يتم صرف أجور العاملين عن شهر ابريل استهلال من يوم 21 أبريل وتستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر على أن تستغرق أيام الصرف خمسة أيام، بالإضافة إلى أنه يتم صرف المتأخرات اليوم الرابع والسابع والثامن من الشهر نفسه.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات البحث عن معاشات شهر أبريل وحقيقة زيادة المعاشات لهذا العام، طريقة للاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل ولكن باتباع بعض الخطوات التالية:

التوجه نحو الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا

قم بتدوين كتابه اسم المستعلم أو المستخدم، وكلمة المرور.

ثم قم بالنقر على أيقونة قيمة المعاش.

ثم قم بإدخال البيانات اللازمة المطلوبة عبر الموقع حتى النهاية.

وبعد استكمال هذه البيانات والخطوات سيعرض أمامك النتيجة سواء كانت بالزيادة أو من غير زيادة المعاش.

ومن المقرر أن يقتادوا بعض الأشخاص الذين يحصلون على معاش شهر قدر 1300 جنيه، بعد الزيادة يتمكنون من الحصول على معاش قدره 1495 جنيها، كما أن بعض الأشخاص الذين يحصلون على معاش قدره 1500 جنيه، بعد الزيادة يتمكنون من الحصول على معاش قدره 1725 جنيه.