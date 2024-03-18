سوسو وصلت ياولاد.. نزل تردد قناة كراميش بيبي 2024 على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية

قنوات الأطفال من أكثر الأمور التي تشغل كل منزل، نظرًا لقيام كل هذه القنوات بعرض باقة كبيرة من الأفلام والأغاني الكرتونية والطفولية المميزة، إضافة إلى أنها حريصة على تعليم وترفيهي الطفل عقب استقباله للقناة على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، ويمكن التعرف على ترددها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش بيبي 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة كراميش بيبي على النايل سات الجديد، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11430.

استقطاب قناة كراميش فهو رأسي.

بينما معامل الترميز لقناة كراميش يكون 27500.

الجودة

كيفية تنزيل قناة كراميش بيبي 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة كراميش أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-