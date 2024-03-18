شوف اسمك نزل.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة2024 العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون العراقية انه مازال فرز أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، ذل بعد تزايد عمليات البحث الإلكتروني حول معرفة النتيجة، أضافت أيضا انه عقب الانتهاء من عمليات الفرز وقبول المستفيدين في الرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عن النتيجة علي المنصة الرسمية لمظلتي الإلكترونية، من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، الشروط التي يجب أن تنطبق علي المتقدمين في السطور التالية ابقوا معانا.

آلية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق كافة المساعدات اللازمة لمواطنيها من اجل توفير حياة كريمة بكل مواطن عراقي، القدرة علي مواجهه غلاء المعيشة بالرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن دولة العراق شديدة الاهتمام علي تقديم الدعم لمواطنيها لذا من خلال هذه السطور سنسرد لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعية الاجتماعية في الوجبة السابعة في السطور الأتية:

أولا: يرجي زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: قم بالنقر علي زر الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثالثا: ينبغي الضغط علي خانة الرعاية الاجتماعية، تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

رابعا: قم بامتلاء الاستمارة بكافة البيانات الشخصية بشكل صحيح.

أخيرا: يرجي النقر علي زر الاستعلام، سيتم إظهار النتيجة التي تتعلق بهذه البيانات، انقر عل زر save.

الشروط اللازمة لمتقدمي في الرعاية الاجتماعية