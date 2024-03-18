مقالب كارتون توم وجيري المستمرة لأكثر من 86 عام .. نزل الآن تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات

قبل التطرق إلى تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات، نحل أولا أن ننوه أن الكارتون الأشهر والأكثر انتشارا توم وجيري يعد ضمن سلسلة رسوم متحركة كوميدية شهيرة تم إنتاجها بواسطة ميترو جولدوين ماير وصدرت لأول مرة في عام 1940 أي منذ أكثر من 86 عام ، كما تتركز السلسلة حول المغامرات المضحكة والصراعات المستمرة بين كل من القط توم والفأر جيري، تتميز الرسوم المتحركة بالكثير من الكوميديا الصامتة والحركات البدنية الكوميدية، وتعتبر من أشهر وأطول سلاسل الرسوم المتحركة في التاريخ.

كيفية الوصول إلى تردد قناة توم وجيري

ولمشاهدة كافة أفلام الرسوم المتحركة والمسلسلات الكرتونية الشهيرة يجب تنزيل تردد قناة توم وجيري، والتي تعد واحدة من القنوات غير المشفرة وتعمل على مدار 24 ساعة لجميع الأطفال الصغار على نايل سات وعرب سات، كما حققت قناة توم وجيري الهدف منها والوصول إلى قاعدة كبيرة وعريضة خلال الفقرة الماضية نظرا لما تقدمه من أفلام وفقرات كرتونية واكتسبت قاعدة جماهيرية ونالت إعجاب عدد كبير من المشاهدين في الفترة الحالية لذلك سنقدم لكم الآن تردد القناة الجديدة لتوم وجيري لتتمتعوا بمشاهدة تلك المسلسلات الكرتونية الجديدة التي تقدمها القناة الفضائية.

والآن نتعرف على كيفية تحميل تردد قناة توم وجيري الجديدة في عام 2024

وضمن قنوات الأطفال يمكنك استقبال وتنزيل قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عن طريق ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك، هنا هي تفاصيل تردد القناة على القمرين:

– قمر نايل سات:

– التردد: 12149

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– جودة القناة: SD

– قمر عرب سات:

– التردد: 11315

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– جودة القناة: SD

لمشاهدة قناة توم وجيري على نايل سات أو عرب سات، يجب ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على التردد المناسب للقناة، يمكنك استخدام الإعدادات السابقة التي تم ذكرها لضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك، والتي تعد واحدة من أجمل قنوات الكارتون للأطفال.

يرجى ملاحظة أن الترددات والمعلومات الفنية قد تتغير بمرور الوقت، ويفضل التحقق من المصادر الموثوقة ومواقع البث الفضائي للحصول على أحدث المعلومات حول تردد قناة توم وجيري.

على مر عقود توم وجيري موجودة

توم وجيري حققت شعبية كبيرة على مدار العقود التي تلت إصدارها الأول منذ 1940، ولا تزال محبوبة حتى يومنا هذا، حيث تم إنتاج المئات من الحلقات والأفلام التلفزيونية والأفلام القصيرة التي تروي قصصا مختلفة لتوم وجيري، وتتنوع الأحداث بين محاولات توم لصيد جيري والمطاردات المضحكة التي تنشأ بينهما.