” الفلاحين طايرين من الفرحة.. وزارة الزراعة تعلن بشكل رسمي عن أسعار أردب القمح 2024.. خلاص الفلاحين هيأخذوا حقهم

وزارة الزراعة تعلن بشكل رسمي عن أسعار أردب القمح 2024، يعتبر القمح واحد من السلع الاستهلاكية التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا، ولذلك الكثير من التجار والمستهلكين يتساءلون عن الأسعار الخاصة بالقمح بشكل يومي وبالتحديد الأردب وتم عقد اجتماع خاص بالحكومة لتحديد السعر الخاص ب أردب القمح لعام 2024 وحرصت الحكومة أثناء إعداد هذا السعر الجديد على أن يتم تحقيق أعلى المكاسب للمزارعين نظرًا لارتفاع أسعار التكلفة الخاصة بزراعة اردب القمح. ‏

أسعار أردب القمح عام 2024

قامت الحكومة بعقد اجتماع لكي يتم تحديد السعر الخاص ب أردب القمح في الأسواق وتم الاتفاق على أن يكون سعر الأردب 1600 جنيه.

ولكن بسبب ارتفاع أسعار تكاليف زراعة القمح للفدان الواحد من خلال توفير الأسمدة وتجهيز الأرض للزراعة وعملية الحرث أيضًا كل هذه العمليات تحتاج إلى تكاليف كبيرة فتم الموافقة على زيادة السعر ليكون 2000 جنيه.

وذلك حتى يتمكن المزارعين من تحقيق أعلى نسبة ربح ويتم تعويض المصاريف الخاصة بعملية الزراعة.

‏هدف الحكومة تجاه زراعة القمح