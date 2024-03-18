“مليون مبروك شوف قبضك بقى كام”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة 2024 وموعد الصرف

أعلنت وزارة المالية لدولة العراق عن تغييرها لسلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة والتي تقدر ب100ألف دينار عراقي، وتساعد هذه الزيادات المواطنين لمعيشة وحياة كريمة وتلائم ظروف الحياة الصعبة، وتشمل الزيادة المقررة الجديدة كل من القطاع العسكري والمدني، ومن خلال السطور التالية سنوضح كل ما يجب معرفته عن سلم الرواتب الخاص بالمتقاعدين لدولة العراق.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة المقرر تفعيله وذلك بزيادة تبلغ 100 ألف دينار عراقي وذلك تبعاً لما يلي:

أصبح الحد الأدنى الخاص بالمتقاعدين 500 ألف دينار عراقي.

أصبح راتب المتقاعد الذي كان يحصل على 600 ألف دينار عراقي يحصل على 700 ألف دينار عراقي.

أصبح راتب المتقاعد الذي كان يحصل على 550 ألف دينار عراقي يحصل على 650 ألف دينار عراقي.

أصبح راتب المتقاعد الذي كان يحصل على 750 ألف دينار عراقي يحصل على 850 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل

قررت الحكومة العراقية صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، باستثناء الأيام التي تكون عطلة رسمية، حيث يتم تأجيل الصرف لليوم الذي يليه أو يتم تقديمه في حال توفر الظروف المناسبة، ولذلك من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في الأول من شهر أبريل القادم الموافق ليوم الاثنين.

كيفية الإستعلام عن سلم الرواتب الخاص بالمتقاعدين بالعراق

يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها للإستعلام عن رواتب المتقاعدين وهي على الترتيب الآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة المالية بالعراق.

تسجيل إسم المستفيد ورقم الهوية الخاص به.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم.

يجب التأكد من جميع المعلومات قبل الضغط على أيقونة بحث التي توجد في نهاية الصفحة.

بمجرد التحميل تظهر جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين.

شروط الحصول على راتب التقاعد

قامت وزارة المالية بتحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للأستفادة من راتب المتقاعدين وهي على النحو التالي: