مفاجأة … سعر الذهب اليوم في مصر وصل كام أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

أكثر ما يتساءل عنه اليوم هو سعر الذهب اليوم في مصر وصل كام، حيث حدث تغير كبير في أسعار الذهب في الفترة الحالية، وهذا جعل الكثيرون ممن كانوا مقبلون على الذهب بالبيع أو بالشراء يصبحون أكثر بحثا على أسعار الذهب التي باتت تتقلب بين عشية وضحها كما حدث بالأمس من تراجع لسعر الذهب لا سيما عيار 21 الذي تراجع أكثر من 30 جنيها للجرام الواحد، فهل مزال الذهب في تراجع، هذا سنبينه خلال الأسطر التالية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسفرت اليوم الإثنين 18 مارس 2024عن استقرار سعر الذهب في مصر، فبعد تراجع أمسِ الذي بلغ حوالي 30 جنيها في سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وإقبالًا من المصريين، إلا أن الأسعار اليوم بدأت في الاستقرار، كما سنبين الأسعار اليوم للأعيرة المختلفة في الفقرات التالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 18 مارس 2024 لعيار 21، ليسجل نحو 2940 جنيهًا، هذا السعر لا يشمل المصنعية، حيث تضاف المصنعية والدمغة على سعر جران الذهب ولاتي تقدر بمبلغ 100 جنيها لعيار الذهب 21، وهي إلى ذلك تختلف بين محلات الصاغة اختلافًا طفيفًا.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم BTC؟

جنيه الذهب BTC عيار 24 يكون محل اهتمام من يريد أن يدخر الذهب، أو يحتفظ بفلوسه من خلال شراءه، حيث يكون من الذهب الخالص الذي لا يتأثر بطول المدة أو يقل وزنة، هذا وقد بلغ اليوم الإثنين 18 مارس 2024 سعر جنيه الذهب BTC عيار 24 26360 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 كم سعره في مصر؟

سجل اليوم الإثنين 18 مارس 2024 أسعار سباك الذهب في مصر على النحو التالي:

السبيكة (جرام) الشراء (جنيه مصري) البيع (جنيه مصري) 1 3,360 3,332.5 5 16,800 16,660 10 33,600 33,320 25 84,000 83,300 50 168,000 166,600 100 336,000 333,200 150 504,000 499,800 200 672,000 666,400 250 840,000 833,000 300 1,008,000 999,600 500 1,680,000 1,666,000 1000 3,360,000 3,332,400

سجلت هذه الأسعار اليوم مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار قد تختلف من سائغ إلى اختلافًا بسيطًا، كما يلاحظ أيضا أن أسعار الذهب اليوم تحقق استقرارًا عن اليوم السابق.