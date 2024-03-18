سعر الدولار في مصر بكام || إليك سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في السوق السوداء والبنوك

يعد السؤال عن سعر الدولار في مصر بكام هو أكثر ما يسأل عنه في هذه الآونة التي تشهد تقلبات في السعر الدولار بشكل مستمر، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، كم بلغ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والبنك الأهلي وبنك مصر، وهل ما زال سعر الدولار أقل من البنوك بعد تحرير سعر الصرف، هذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

سعر الدولار في مصر اليوم بكام في البنوك الخاصة

شهد اليوم الإثنين 18 مارس 2024 استقرار نسبيًا في سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في البنوك، حيث جاء سعر الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي:

بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.90 جنيه، و48 جنيها للبيع للشراء.

بنك الإسكندرية: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

ومن الملاحظ في أسعار اليوم الاثنين 18 مارس 2024 أن الأسعار تراجعت في البنوك مقدار 20 إلى 90 قرش تقريبًا.

سعر الدولار في مصر اليوم بكام في السوق السوداء

ومنذ أن تم تحرير سعر الصرف للجنيه ورفع الفائدة 6% وسعر الدولار في مقابل الجنيه مستمر في التراجع حتى اليوم الإثنين 18 مارس، حيث شهد اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 48.22 جنيها للدولار الواحد، ويعد هذا السعر أقل من أسعار البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في مصر اليوم في بنك مصر

سجل اليوم الاثنين 18 مارس سعر الدولار مقابل الحنيه المصري في بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع، حيث تراجع سعر الدولار عن اليوم السابق بمقدار حوالي 54 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم في البنك الأهلي

كما شهد اليوم الإثنين 18 مارس سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه عن تعاملات أمسِ بمقدار حوالي 53 قرشا للشراء والبيع.