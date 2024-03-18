” أسعار العملات كل لحظة في جديد” سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار والجنيه في السوق السوداء والبنوك

استقرار في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، حيث شهد اليوم استقرار في سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار والجنيه في السوق السوداء والبنوك، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والبنك المركزي الكويتي والسوق السوداء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار في السوق السوداء

شهد اليوم الإثنين 18 مارس 2024 استقرار في سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء،حيث بلغ سعر الصرف اليوم لكل 1 دولار 0.3071 دينار كويتي، ولعل هذا الاستقرار الذي يحققه سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي يرجع إلى عدم تزايد العرض ولطلب عليه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار في البنك المركزي الكويتي

في نفس التوقيت يسجل سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي في البنك المركزي الكويتي نفس السعر للسوق السوداء وهو 0.3071 لكل 1 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في السوق السوداء

كما سجل اليوم الاثنين 18 مارس 2024 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فس السوق السوداء 156.87 جنيها لكل 1 دينار كويتي، ليكون بذلك سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أعلى من البنوك بمقدار ما تراوح من 3 إلى 8 جنيهات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل اليوم الاثنين 18 مارس سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي في البنوك المصرية على النحو التالي: