متاح Link مديرية المرور العامة الغرامات UR بالعراق والإستعلام عن طرق السداد

مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق الرقم الألماني تشهد معدل بحث مرتفع، حيث سعت الحكومة إلى إطلاق موقع مديرية المرور العامة، في إطار رقمنة الخدمات المرورية التي تتعلق بالغرامات والمخالفات وسدادها، الجدير بالذكر أن هذا يتم وفق إطار توفير المنظومة الخدمية الرقمية بكافة المؤسسات من أجل التسهيل على المواطنين توفير الوقت والفضل للحصول على الخدمات، ومن خلال ما يلي نتعرف على أفضل طريقة يمكن من خلالها إتمام خطوة سداد الغرامة المالية المستحقة وذلك بعد إجراء الاستعلام الإلكتروني حول المخالفة التي وقعت على قائد المركبة.

مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالعراق

تابع هذا الرابط، تقدم مديرية المرور العامة الغرامات المرورية في العراق كل التيسيرات لكل المواطنين من ممتلكي المركبات من أجل معرفة ما إذا تم تسجيل مخالفة عليهم أم لا بآلية إلكترونية سريعة تتم من خلال الهاتف، ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بطريقة الاستعلام الصحيحة عن أي مخالفة مرورية قد تكون سجلت على المواطن، ويجب أن تتبع الخطوات بشكل صحيح على منصة أور كما سنوضح من خلال التقرير.

الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق

اذهب إلى منصة أور على الإنترنت، ومن ثم سجل الدخول.

الخطوة التالية تكون بالنقر على زر الخدمة المتواجد أعلى الصفحة.

يمكنك بعد ذلك أن تتوجه للصفحة التالية لكتابة البيانات ومنها رقم الهاتف بحقله المخصص، ومن ثم انقر على مربع إرسال.

يصل على هاتفك رمز تحقق لا بد وأن يتم إدخاله.

النقر على مربع تأكيد.

انتقل بعد ذلك لصفحة الخدمة.

دون كل بيانات المركبة ثم انقر فوق استعلام.

تظهر كل المعلومات عن الغرامات والمخالفات المسجلة على المركبة.

طريقة دفع الغرامات المرورية العراق