“من هنا” التسجيل في المكرمة الملكية السعودية 1445 وطريقة الاستعلام عبر منصة الضمان الاجتماعي

أعلن أمس خادم الحرمين الشريفين عن المكرمة الملكية التي تقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويمكن الآن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي التوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي لمتابعة باقي اجراءات المكرمة ليتمكنوا من الحصول على الدعم، كما حدد قيمة المكرمة بمبلغ 1000 ريال لرب الأسرة، و500 ريال للفرد المستقل بحيث لا يزيد مبلغ الدعم للمكرمة عن 3000 ريال للأسرة الواحدة، ويمكن اتباع باقي الخطوات للحصول على المكرمة على نحو ما سنبين في السطور التالية.

التسجيل في المكرمة الملكية السعودية

التسجيل في المكرمة الملكية يكون م خلال موقع الضمان الاجتماعي، حيث يمكن التسجيل عن طريق اتباع التالي:

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق نفاذ أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

توجه إلى الطلبات، ومن اضغط على مكرمة الضمان الاجتماعي.

سجل في المكرمة بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة.

اكد طلب التسجيل.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

يمكن الاستعلام عن المكرمة الملكية ومعرفة ما إذا أضيف مبلغ المكرمة في حسابك أم لا عن طريق اتباع التالي:

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي لدى الضمان.

بعد الدخول على حسابك اضغط على الطلبات.

اطلع على الطلب الخاص بحسابك لكي تتأكد من نزول دعم المكرمة إلى حسابك.

من هم المستفيدين من المكرمة الملكية؟

المستحقون للمكرمة الملكية من انطبق عليهم شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي حيث تهدف المكرمة إلى مساعدة المستحقون لدعم الضمان الاجتماعي، لذلك تشمل الذي توافرت فيهم الشروط التالية: